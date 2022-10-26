Прокуренный голос и лишний вес: внешность советской принцессы вызвала оторопь
Зрители ее совсем не пожалели.
Балерина Наталья Трубникова сыграла свою самую знаменитую роль, когда ей было всего лишь 23 года. Принцессой Мелисентой из фильма «31 июня» восхищались буквально все, и Наталье сулили большое будущее в кино.
Но потом, как рассказывала сама Трубникова, из нее сделали актрису только для кинопроб: режиссеры опасались, что она останется за границей так же, как и ее партнер по знаменитой картине, танцовщик Александр Годунов.
В последние годы возраст сильно сказался на внешности Трубниковой.
«Удивилась, что у Натальи голос так огрубел», «Возраст уничтожает неземную красоту, ничего общего с принцессой Мелисентой», «Куда исчезла красота?» — поклонники «31 июня», видевшие Наталью на экране, отметили и проблемы балерины с лишним весом, и прокуренный с годами голос.
Тем не менее сама Наталья Евгеньевна не жалеет о том, что ей досталась лишь одна главная роль на большом экране. Вот уже много лет она вместе с мужем Анатолием Кулаковым работает в собственной «Русской школе моделей», где обучает будущих звезд подиума музыкальности и пластике.