Прокуренный голос и лишний вес: внешность советской принцессы вызвала оторопь

Балерина Наталья Трубникова сыграла свою самую знаменитую роль, когда ей было всего лишь 23 года. Принцессой Мелисентой из фильма «31 июня» восхищались буквально все, и Наталье сулили большое будущее в кино.

Но потом, как рассказывала сама Трубникова, из нее сделали актрису только для кинопроб: режиссеры опасались, что она останется за границей так же, как и ее партнер по знаменитой картине, танцовщик Александр Годунов.

В последние годы возраст сильно сказался на внешности Трубниковой.

«Удивилась, что у Натальи голос так огрубел», «Возраст уничтожает неземную красоту, ничего общего с принцессой Мелисентой», «Куда исчезла красота?» — поклонники «31 июня», видевшие Наталью на экране, отметили и проблемы балерины с лишним весом, и прокуренный с годами голос.

Тем не менее сама Наталья Евгеньевна не жалеет о том, что ей досталась лишь одна главная роль на большом экране. Вот уже много лет она вместе с мужем Анатолием Кулаковым работает в собственной «Русской школе моделей», где обучает будущих звезд подиума музыкальности и пластике.