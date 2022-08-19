Принцу Гарри пришлось вмешаться: конфликт Меган Маркл и Виктории Бекхэм предали огласке

Виктория и Дэвид Бекхэм всегда были дружны с членами королевской семьи Великобритании, поэтому когда принц Гарри женился на Меган Маркл, они приняли ее благосклонно. Дружбе герцогини Сассекской и бывшей солистки Spice Girls способствовала их общая страсть — мода. Однако резко отношения знаменитостей испортились.

Львиную долю своего времени Меган Маркл и принц Гарри проводили за чтением материалов о себе в прессе. В результате супруги решили, что некто передает СМИ информацию об их жизни. Подозрение пало на Викторию Бекхэм.

Тогда Гарри пришлось вмешаться в конфликт. Решив не тянуть кота за хвост, он позвонил Дэвиду Бекхэму. Как пишет биограф Том Бауэр в книге «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами», футболист был крайне удивлен тому, что герцоги подумали такое о его избраннице.

«Гарри вел себя очень вежливо, но, очевидно, разговор вышел неприятным. Дэвид был подавлен», — приводит отрывок из книги издание Mirror .

Впоследствии выяснилось, что Бекхэм действительно была ни при чем, а информацией о Маркл щедро делились сотрудники салона красоты, в котором она была постоянной клиенткой.