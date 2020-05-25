«Пригрела зубастую змею на груди»: отношения 66-летней Успенской с племянником возмутили сеть

Подписчики Instagram усомнились в том, что парень в доме певицы – ее родственник.

Любовь Успенская в последнее время постоянно попадает в скандальные истории. Звездная блондинка не может поладить с родной дочерью Татьяной Плаксиной, которая высказывает матери разные претензии.

Одной из причин ссоры матери и дочери стало то, что Успенская отдала комнату Татьяны своему племяннику Ролану, оставив наследницу без жилья. Не так давно поклонники стали подозревать, что молодой человек вовсе не кровный родственник «королевы шансона».

Во время самоизоляции Любовь опубликовала фотографию парня с прической, которую она ему сделала сама.

«Моему племяннику Ролану понадобилась стрижка, я подключила свои таланты, преобразилась в стилиста-парикмахера и все быстро и красиво сделала. Ну и что, что немножко кривовато, зато с душой и от любимой тети Успенской», – пишет певица.

Пользователи социальной сети стали выражать мнение о том, что Ролан вовсе не племянник артистки. Кроме того, его совсем недавно видели возглавляющим фан-клуб Успенской.

«Пригрела эту зубастую змейку у себя на груди, что против дочери настроил! Зачем она его в дом притащила, никто не в курсе. Типа он ее веселит, как ручная обезьянка! Но он болен, и это видно», – пишут фанаты.

Правда, среди подписчиков есть и те, кто отмечает внешнее сходство певицы с парнем и уверен, что их действительно связывает кровное родство.