Придется вернуться: Пугачева пошла на крайние меры ради молодости

Алле Пугачевой придется собрать чемоданы и покинуть Латвию. Виной тому не социальная напряженность, не своеобразный балтийский климат и даже не желание вернуться домой.

Певица случайно обозначила свое намерение вернуться в Израиль. Ведь именно там ее дожидается баснословно дорогая покупка. В отчаянной попытке сохранить увядающую красоту супруга Максима Галкина решилась на очень своеобразное приобретение.

Более того, Пугачева добровольно позволит себя в прямом смысле в нем замуровать. Прессе стало известно, что ошеломительно дорогой девайс жизненно необходим артистке, а ради феноменальных результатов от предстоящих бьюти-процедур не грех и раскошелиться.