Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Придется вернуться: Пугачева пошла на крайние меры ради молодости

Придется вернуться: Пугачева пошла на крайние меры ради молодости

6 августа 2022 05:45
Придется вернуться: Пугачева пошла на крайние меры ради молодости

Примадонна не намерена сдаваться старости.

Алле Пугачевой придется собрать чемоданы и покинуть Латвию. Виной тому не социальная напряженность, не своеобразный балтийский климат и даже не желание вернуться домой.

Певица случайно обозначила свое намерение вернуться в Израиль. Ведь именно там ее дожидается баснословно дорогая покупка. В отчаянной попытке сохранить увядающую красоту супруга Максима Галкина решилась на очень своеобразное приобретение.

Более того, Пугачева добровольно позволит себя в прямом смысле в нем замуровать. Прессе стало известно, что ошеломительно дорогой девайс жизненно необходим артистке, а ради феноменальных результатов от предстоящих бьюти-процедур не грех и раскошелиться.

«Алла Борисовна приобрела гипербарическую барокамеру стоимостью три миллиона рублей, а также оплатила ее доставку в Израиль. Так как в графе “заказчик” в договоре указана сама Алла Борисовна, то она должна лично принимать барокамеру», — сообщает «СтарХит».

Фото: Агентство-партнер - www.globallookpress.com
Карина Вопиловская
Карина Вопиловская
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Жутковато: покойных Цоя, Бодрова и Галкина показали стариками Жутковато: покойных Цоя, Бодрова и Галкина показали стариками Читать далее 7 августа 2022
Глупая ошибка: слова Вертинской о Градском возмутили россиян Глупая ошибка: слова Вертинской о Градском возмутили россиян Читать далее 7 августа 2022
Подешевел в десятки раз: раскрыты гонорары Галкина в Израиле Подешевел в десятки раз: раскрыты гонорары Галкина в Израиле Читать далее 7 августа 2022
Помните доярку из Хацапетовки? Не поверите, что стало с красавицей-актрисой Помните доярку из Хацапетовки? Не поверите, что стало с красавицей-актрисой Читать далее 7 августа 2022
Разрешали: что творилось под столом ведущей «Спокойной ночи, малыши!» Разрешали: что творилось под столом ведущей «Спокойной ночи, малыши!» Читать далее 7 августа 2022
7 нелепых ошибок, которые испортили экранизацию «Гарри Поттера» 7 нелепых ошибок, которые испортили экранизацию «Гарри Поттера» Читать далее 7 августа 2022
Эти 4 знака зодиака могут обидеться из-за ерунды – и выставить вас виноватым Эти 4 знака зодиака могут обидеться из-за ерунды – и выставить вас виноватым Читать далее 7 августа 2022
7 турецких актеров, затмивших голливудских красавчиков 7 турецких актеров, затмивших голливудских красавчиков Читать далее 7 августа 2022
Якубович поплатился за насмешки над участниками «Поля чудес» Якубович поплатился за насмешки над участниками «Поля чудес» Читать далее 7 августа 2022
Лишь 10% людей могут справиться с этим тестом на зрительную память Лишь 10% людей могут справиться с этим тестом на зрительную память Читать далее 7 августа 2022
Related video