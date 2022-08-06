Придется вернуться: Пугачева пошла на крайние меры ради молодости
Примадонна не намерена сдаваться старости.
Алле Пугачевой придется собрать чемоданы и покинуть Латвию. Виной тому не социальная напряженность, не своеобразный балтийский климат и даже не желание вернуться домой.
Певица случайно обозначила свое намерение вернуться в Израиль. Ведь именно там ее дожидается баснословно дорогая покупка. В отчаянной попытке сохранить увядающую красоту супруга Максима Галкина решилась на очень своеобразное приобретение.
Более того, Пугачева добровольно позволит себя в прямом смысле в нем замуровать. Прессе стало известно, что ошеломительно дорогой девайс жизненно необходим артистке, а ради феноменальных результатов от предстоящих бьюти-процедур не грех и раскошелиться.
«Алла Борисовна приобрела гипербарическую барокамеру стоимостью три миллиона рублей, а также оплатила ее доставку в Израиль. Так как в графе “заказчик” в договоре указана сама Алла Борисовна, то она должна лично принимать барокамеру», — сообщает «СтарХит».