Прервала молчание: Высоцкая объяснила, что на самом деле происходит с ее дочерью

Семейная трагедия, произошедшая во Франции, навсегда разделила жизнь Высоцкой и Кончаловского на «до» и «после». Авария, в которую попала вся семья на отдыхе, обернулась слезами и бессонными ночами в больнице.

Вот уже 8 лет дочь телеведущей и режиссера Маша прикована к кровати. Состояние девочки то ухудшается, то вновь улучшается. За каждым, даже мимолетным достижением ребенка наблюдают самые лучшие европейские врачи.

Сама Высоцкая после всего произошедшего предпочла уйти в глухую оборону. Телеведущая наотрез отказывалась комментировать состояние наследницы. Лишь однажды знаменитость вышла с заявлением, в котором сообщила: некоторые улучшения в состоянии Маши все же есть, правда, прогнозов медики все же не дают.