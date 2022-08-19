Прервала молчание: Высоцкая объяснила, что на самом деле происходит с ее дочерью
Маша Кончаловская вот уже 8 лет прикована к постели.
Семейная трагедия, произошедшая во Франции, навсегда разделила жизнь Высоцкой и Кончаловского на «до» и «после». Авария, в которую попала вся семья на отдыхе, обернулась слезами и бессонными ночами в больнице.
Вот уже 8 лет дочь телеведущей и режиссера Маша прикована к кровати. Состояние девочки то ухудшается, то вновь улучшается. За каждым, даже мимолетным достижением ребенка наблюдают самые лучшие европейские врачи.
Сама Высоцкая после всего произошедшего предпочла уйти в глухую оборону. Телеведущая наотрез отказывалась комментировать состояние наследницы. Лишь однажды знаменитость вышла с заявлением, в котором сообщила: некоторые улучшения в состоянии Маши все же есть, правда, прогнозов медики все же не дают.
«Ни один врач не ответит, в сознании ли она. Состояние комы неоднозначно и у всех протекает по-разному. Бывают моменты, когда она со мной, бывает, что я ничего не понимаю. Вот, вроде бы, происходит что-то такое, чему мы очень радуемся. Ждем повторения, а его нет. Зато случается что-нибудь другое. Все идет… медленно. Нам с самого начала говорили, что восстановление будет очень и очень долгим. И это бесконечная работа — и Маши, и наша… Трудно понять, есть ли свет в конце тоннеля», — рассказала она в откровенном интервью.