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Позор на весь мир: всплыла провальная ошибка создателей «Великолепного века»

8 августа 2022 10:15
Позор на весь мир: всплыла провальная ошибка создателей «Великолепного века»

Фанаты не смогли простить продюсерам их оплошности.

Авторы «Великолепного века» взбудоражили поклонников неожиданным киноляпом. Создатели шоу забыли скрыть важный нюанс, выдавший их безразличие к исторической точности сюжета.

Популярный проект выходил на экраны в течение четырех сезонов и закончился в 2014 году. За время трансляции шоу завоевало множество хвалебных отзывов, но столкнулось с не меньшим количеством критики. Особенно же зрители не оценили ляп, который позволили себе продюсеры.

Позор на весь мир: всплыла провальная ошибка создателей «Великолепного века»

Так, один из эпизодов сериала посвящен свиданию Хюррем и султана Сулеймана. В кадре можно заметить, как помощницы фаворитки правителя помогают ей одеться, а на кисти одной из них красуется татуировка. Подобное никогда не могло произойти во времена Османской империи: художники по костюмам и гримеры невнимательно отнеслись к своей работе.

Пользователи сети не оставили без внимания вопиющую ошибку. Многих фанатов оскорбила эта деталь: по их мнению, создатели сериала даже не подумали исправить ситуацию, когда увидели готовые кадры. Некоторые поклонники даже признавались, что больше не собираются смотреть сериал из-за неуважительного отношения к зрителям. При этом продюсеры «Великолепного века» так и не прокомментировали ситуацию и не принесли своих извинений требовательным зрителям.

Фото: Кадр из сериала
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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