Поживиться не получилось: раскрыта судьба шикарной квартиры Кустинской в Москве

Недвижимость — все, что осталось у артистки перед смертью.

Наталья Кустинская скончалась в декабре 2012 года. Последние годы жизни актриса тяжело болела, ухаживали за ней чужие люди, имевшие недобрые намерения.

Потерявшая сына звезда «Ивана Васильевича» жила в роскошной квартире в центре столицы, на Патриарших прудах. Сумма недвижимости Кустинской немало впечатляет: риелторы оценили апартаменты в 13 миллионов рублей. Все последние годы квартира была главным козырем и единственным пристанищем знаменитости, которым и желали завладеть злоумышленники.

Судьба имущества актрисы решилась спустя несколько лет после похорон хозяйки. Близкая подруга Кустинской рассказала — никто из мошенников втереться в доверие артистки так и не сумел. В завещание квартира не попала.