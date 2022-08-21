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Поживиться не получилось: раскрыта судьба шикарной квартиры Кустинской в Москве

21 августа 2022 11:30
Поживиться не получилось: раскрыта судьба шикарной квартиры Кустинской в Москве

Недвижимость — все, что осталось у артистки перед смертью. 

Наталья Кустинская скончалась в декабре 2012 года. Последние годы жизни актриса тяжело болела, ухаживали за ней чужие люди, имевшие недобрые намерения.

Потерявшая сына звезда «Ивана Васильевича» жила в роскошной квартире в центре столицы, на Патриарших прудах. Сумма недвижимости Кустинской немало впечатляет: риелторы оценили апартаменты в 13 миллионов рублей. Все последние годы квартира была главным козырем и единственным пристанищем знаменитости, которым и желали завладеть злоумышленники.

Судьба имущества актрисы решилась спустя несколько лет после похорон хозяйки. Близкая подруга Кустинской рассказала — никто из мошенников втереться в доверие артистки так и не сумел. В завещание квартира не попала.

«Никому квартира в итоге не досталась. Сейчас она продана кем-то из Самары или Нижнего Новгорода», — уверила Федотова в программе Андрея Малахова «Прямой эфир».

Фото: Скриншот "Иван Васильевич меняет профессию"
Алина Крылова
Алина Крылова
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