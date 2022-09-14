Последние годы жила на кухне: правда о гибели хохотушки Кати из «Девчат» вызвала оторопь
Поклонники не могли представить, как сложилась жизнь артистки.
Люсьена Овчинникова стала звездой благодаря фильму «Девчата», где исполнила роль жизнерадостной Кати. Зрители, наблюдавшие за игрой артистки, мгновенно влюблялись в нее. При этом никто даже не догадывался, насколько драматично складывалась судьба артистки.
Несмотря на успех, Овчинникова всего лишь один раз оказалась в главной роли в фильме. В 1969 году она сыграла экранную жену Олега Ефремова в картине «Мама вышла замуж». В других же своих лентах она представала перед зрителями лишь в эпизодических ролях.
Не смогла артистка наладить и личную жизнь. Знаменитость вышла замуж за своего коллегу Валентина Козлова. Первое время супруги жили в мире, однако потом артист начал злоупотреблять спиртным. Он, как рассказывали близкие Овчинниковой, даже распускал руки, поэтому артистка была вынуждена прятать многочисленные синяки и отшучиваться.
Агрессия Козлова с годами становилась все сильнее и сильнее, так что последние годы жизни Люсьена была вынуждена жить на кухне, чтобы лишний раз не сталкиваться с мужем. В итоге в 1998 году Козлов скончался, и артистка едва смогла найти средства, чтобы похоронить его, ведь уже давно была без работы. Сама же она умерла всего лишь через четыре месяца после того, как овдовела. И из-за отсутствия близких урна с прахом звезды «Девчат» замурована в стене колумбария Введенского кладбища столицы.