Последние годы жила на кухне: правда о гибели хохотушки Кати из «Девчат» вызвала оторопь

Люсьена Овчинникова стала звездой благодаря фильму «Девчата», где исполнила роль жизнерадостной Кати. Зрители, наблюдавшие за игрой артистки, мгновенно влюблялись в нее. При этом никто даже не догадывался, насколько драматично складывалась судьба артистки.

Несмотря на успех, Овчинникова всего лишь один раз оказалась в главной роли в фильме. В 1969 году она сыграла экранную жену Олега Ефремова в картине «Мама вышла замуж». В других же своих лентах она представала перед зрителями лишь в эпизодических ролях.

Не смогла артистка наладить и личную жизнь. Знаменитость вышла замуж за своего коллегу Валентина Козлова. Первое время супруги жили в мире, однако потом артист начал злоупотреблять спиртным. Он, как рассказывали близкие Овчинниковой, даже распускал руки, поэтому артистка была вынуждена прятать многочисленные синяки и отшучиваться.

Агрессия Козлова с годами становилась все сильнее и сильнее, так что последние годы жизни Люсьена была вынуждена жить на кухне, чтобы лишний раз не сталкиваться с мужем. В итоге в 1998 году Козлов скончался, и артистка едва смогла найти средства, чтобы похоронить его, ведь уже давно была без работы. Сама же она умерла всего лишь через четыре месяца после того, как овдовела. И из-за отсутствия близких урна с прахом звезды «Девчат» замурована в стене колумбария Введенского кладбища столицы.