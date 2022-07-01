Пошла ва-банк: Волочкова готовит жалобу на суд из-за проигранных миллионов

Противостояние Анастасии Волочковой с Большим театром будет продолжено. Бывшая балерина требует от культурного учреждения 95 млн рублей за 20 лет работы. По ее словам, несмотря на бессрочный контракт с театром, ее службу не занесли в трудовую книжку. Она настаивает, что учреждение не выплатило ей гонорары ни за один из спектаклей, а также не назначило положенную пенсию. Более того, по мнению Анастасии, в 2011 году ее незаконно отправили в административный отпуск. В результате Волочкова потеряла и стаж, и деньги.

Тем не менее суд не внял доводам юристов артистки и отклонил ее иск. Волочкова не стала сдаваться и с помощью адвокатов подала апелляцию. А теперь она пошла ва-банк: артистка уже готовит жалобу на действия суда. Как оказалось, по апелляции экс-балерины до сих пор не было назначено заседание. Юристы считают, что такое затягивание процесса может свидетельствовать о том, что в судопроизводстве есть нестыковки.