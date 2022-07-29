Пошла по пути Бузовой: оставшаяся в одиночестве Карпович запела

Мирослава Карпович взбудоражила поклонников, выпустив музыкальное видео. Как уверены фанаты, клип актриса посвятила своему роману с Павлом Прилучным.

В трогательном клипе Карпович переживает из-за предательства своего избранника. Текст, который она исполняет совместно с музыкантом LYNX, посвящен сложному роману и отношениям между возлюбленными. Как рассказала артистка, однажды она увидела стихи, которые и вдохновили ее на запись композиции. При этом неожиданный опыт не означает, что она намерена развивать музыкальную карьеру.

«Творчество бывает разным, и сегодня у меня оно выглядит так», — признается звезда «Папиных дочек».

Пользователи Сети не оставили без внимания публикацию Карпович. Многие фанаты попытались узнать, связано ли видео с разрывом отношений знаменитости с Павлом Прилучным, однако Карпович проигнорировала эти вопросы, пообещав раскрыть смысл клипа в будущем.

«Мира, это вы таким образом рассказали о драме с Павлом Прилучным?» — интересуются пользователи Сети.

Также многие отметили, что творческий путь Карпович напомнил им Ольгу Бузову, которая также рассказывала о драмах в личной жизни с помощью композиций и посвящала свои песни Дмитрию Тарасову и Давиду Манукяну.