Попытался скрыть конфликт: Разин публично покаялся перед скончавшимся Шатуновым

Андрей Разин прокомментировал смерть Юры Шатунова. Соответствующей публикацией продюсер поделился в своих социальных сетях.

Знаменитый певец скончался на 48-м году жизни предположительно от обширного инфаркта. Бывший коллега артиста не смог пройти мимо трагичных известий, опубликовав трогательный пост с соболезнованиями. Однако в записи Разин предпочел не упоминать о конфликте из-за авторских прав и творчества «Ласкового мая», который не так давно закончился в пользу Шатунова. Продюсер даже удалил предыдущую публикацию, посвященную непосредственно их ссоре, которую он сделал еще до смерти артиста.

«У нас с ним были многогранные отношения. И добрые, и, порой, сложные. Мы даже были кумовьями», — пишет Разин.

Пользователи Сети не оставили без внимания запись Разина. В комментариях поклонники поделились своими эмоциями и выразили соболезнования продюсеру, потерявшему давнего друга.