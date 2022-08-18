Помните сериал «Зена — королева воинов»? Вы не узнаете главных героинь сейчас

Сериал «Зена — королева воинов» вышел на экраны в 1995 году и стал абсолютным хитом. Приключения отважной предводительницы Зены, частично основанные на легендах и греко-римской мифологии, собирали у экранов зрителей самого разного возраста. Кроме того, проект ознаменовал собой поворот в сторону сильных женских персонажей на ТВ. Тем более, что таких героинь в сериале было сразу две — Зена и ее подруга и верная помощница Габриэль.

Исполнительницы этих ролей Люси Лоулесс и Рене О’Коннор блистали перед поклонниками на протяжении шести сезонов. Но затем, после 2001 года, об их карьере знали только немногие фанаты. Как оказалось, актрисы до сих пор общаются, правда, только по работе. В прошлом году они, например, снялись в сериале «Моя жизнь — убийство». В честь этого Рене поделилась совместным снимком с Люси, на котором их с трудом узнали фанаты.

Забавная блондинка Габриэль перекрасилась в рыжий цвет. Сейчас О’Коннор уже 51 год, и выглядит она ровесницей Люси Лоулесс, которая в следующем году отметит 55-летие.

В соцсетях пользователи предположили, что Рене злоупотребляет уколами красоты, из-за которых стала казаться старше. В ее карьере больше не было настолько ярких ролей, как в сериале «Зена — королева воинов».

Что же касается Лоулесс, то она сохранила обаятельную улыбку и живой блеск в глазах, несмотря на прошедшие годы. Люси по-прежнему является востребованной актрисой: за последние пару лет она снялась в сериале «Эш против зловещих мертвецов» и озвучила героиню в новых «Миньонах».