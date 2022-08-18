Поклонники ахнули: Самиру из любимого россиянами сериала «Клон» теперь не узнать

Стефани Бриту воплотила в сериале «Клон» своенравную Самиру, которая не желает соблюдать строгие предписания религиозных родителей. В памяти поклонников проекта она так и осталась непокорной девочкой-подростком.

Однако Самира из любимого россиянами сериала выросла, поэтому теперь ее просто не узнать. Звезда охотно делится подробностями своей жизни с поклонниками в социальных сетях.

Многие из них ахнули, узнав, что артистка не только успела дважды выйти замуж, но и стать мамой.

В 2020 году Бриту подарила своему мужу, юристу Игорю Рашковскому, сына. Счастливые родители назвали наследника Энрике. Что касается творческой деятельности, то звезда осталась без контракта с телекомпанией «Глобо» и перестала сниматься в кино. Последний фильм с ее участием вышел в 2019 году. В Сети пишут, что знаменитость зарабатывает на жизнь тем, что занимается бизнесом.