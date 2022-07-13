Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Покинувшему страну Анатолию Белому нашлась замена: народ ахнул

Покинувшему страну Анатолию Белому нашлась замена: народ ахнул

13 июля 2022 11:05
Покинувшему страну Анатолию Белому нашлась замена: народ ахнул

Артист неожиданно решил покинуть страну.

Константин Хабенский заменит Анатолия Белого в постановке «Сережа». Подробностями ситуации делится Telegram-канал «Театр».

Начало нового сезона должно было подарить поклонникам артиста еще одну яркую роль: Белый планировал появиться в спектакле Дмитрия Крылова «Сережа». Однако не так давно стало известно, что планы знаменитости поменялись, и он решил уехать из страны. При этом руководство театра уже нашло замену артисту: роль Белого в постановке сыграет Константин Хабенский.

Первыми актера в новом амплуа увидят зрители Красноярска: 5 и 6 сентября там пройдет фестиваль «Золотая маска», который и откроет постановка. Позже театр приедет в Москву, где показы состоятся 14 и 19 сентября.

При этом «Сережа» не единственный спектакль, из которого ушел Белый. По данным СМИ, имя артиста исчезло и с других афиш, а инсайдеры отмечают, что он уволился из театра по собственному желанию. Пока неизвестно, займет ли Хабенский все роли Белого, а руководство МХТ имени Чехова никак не комментирует ситуацию.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Related video