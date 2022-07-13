Покинувшему страну Анатолию Белому нашлась замена: народ ахнул

Константин Хабенский заменит Анатолия Белого в постановке «Сережа». Подробностями ситуации делится Telegram-канал «Театр ».

Начало нового сезона должно было подарить поклонникам артиста еще одну яркую роль: Белый планировал появиться в спектакле Дмитрия Крылова «Сережа». Однако не так давно стало известно, что планы знаменитости поменялись, и он решил уехать из страны. При этом руководство театра уже нашло замену артисту: роль Белого в постановке сыграет Константин Хабенский.

Первыми актера в новом амплуа увидят зрители Красноярска: 5 и 6 сентября там пройдет фестиваль «Золотая маска», который и откроет постановка. Позже театр приедет в Москву, где показы состоятся 14 и 19 сентября.

При этом «Сережа» не единственный спектакль, из которого ушел Белый. По данным СМИ, имя артиста исчезло и с других афиш, а инсайдеры отмечают, что он уволился из театра по собственному желанию. Пока неизвестно, займет ли Хабенский все роли Белого, а руководство МХТ имени Чехова никак не комментирует ситуацию.