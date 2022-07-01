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Показала, как готовится к родам: Тодоренко вышла на связь из-за границы

1 июля 2022 13:40
Показала, как готовится к родам: Тодоренко вышла на связь из-за границы

Телеведущая решила быть честной с фанатами.

Регина Тодоренко рассказала о занятиях спортом перед родами второго ребенка. Подробностями ситуации она поделилась в личном Telegram-канале.

Как оказалось, телеведущая последнее время перед рождением наследника старается проводить как можно активнее. Тодоренко, которая вот уже несколько месяцев находится на Бали, каждый день посвящает ходьбе и не ограничивает себя в количестве километров, чтобы подготовиться к предстоящим родам.

«Стимуляция родовой деятельности идет полным ходом», — рассказывает телеведущая.

Ранее же артистка признавалась, что начала вновь учиться обращаться с коляской. В блоге она поделилась соответствующим снимком и рассказала, что за годы после появления на свет своего первого сына Майкла она разучилась управляться с колясками и теперь вынуждена восстанавливать утраченные навыки.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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