Показала, как готовится к родам: Тодоренко вышла на связь из-за границы

Регина Тодоренко рассказала о занятиях спортом перед родами второго ребенка. Подробностями ситуации она поделилась в личном Telegram-канале.

Как оказалось, телеведущая последнее время перед рождением наследника старается проводить как можно активнее. Тодоренко, которая вот уже несколько месяцев находится на Бали, каждый день посвящает ходьбе и не ограничивает себя в количестве километров, чтобы подготовиться к предстоящим родам.

«Стимуляция родовой деятельности идет полным ходом», — рассказывает телеведущая.

Ранее же артистка признавалась, что начала вновь учиться обращаться с коляской. В блоге она поделилась соответствующим снимком и рассказала, что за годы после появления на свет своего первого сына Майкла она разучилась управляться с колясками и теперь вынуждена восстанавливать утраченные навыки.