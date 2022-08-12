Пока Заворотнюк болеет в затворничестве: Навка рассказала, куда пропал Чернышев

Поклонники Петра Чернышева активно обсуждают его затворничество. Дело в том, что вот уже несколько месяцев фигурист не выходит на лед в шоу Татьяны Навки. Как были уверены фанаты, это происходит из-за ухудшения состояния его супруги Анастасии Заворотнюк, однако оказалось, что причина совершенно в другом.

По словам Навки, которая раскрыла подробности в беседе с порталом Blitz.plus , фигурист занят продюсированием новых проектов. На самом деле он не находится дома у постели жены, а активно работает над предстоящими шоу.

«Он создает роликовое шоу, которое у нас будет сейчас с конца августа. У нас все распределено», — рассказывает спортсменка.

При этом Навка особенно подчеркнула, что на льду Чернышева поклонники смогут увидеть в самое ближайшее время. Фигурист выйдет к поклонникам уже на Новый год, а его напарницей станет сама Навка.