Похороны даром не прошли: стало известно от тяжелом состоянии вдовы Шатунова

Известный концертный менеджер Александр Герасимов рассекретил состояние семьи Шатунова. Напомним, вдова певца Светлана и двое его детей приехали на церемонию прощания из Германии, где постоянно проживают. И, как уверяет Герасимов, похороны для них даром не прошли. По его словам, после трагических новостей о скоропостижной кончине певца Светлана находится в тяжелом состоянии. Женщина страдает от проблем с сердцем.

«В больницу вынуждена лечь», -заявил продюсер в беседе с порталом Prozvezd .

Герасимов посетовал, что семье теперь придется сложно без Шатунова, ведь он обеспечивал им безбедную жизнь и при этом не втягивал в мир шоу-бизнеса. По информации продюсера, Светлана вместе с детьми живет в элитном районе одного из немецких городов. Александр также поддержал популярную версию, что певец мог скончаться из-за чрезмерной нагрузки. Он отметил, что Шатунов много работал вплоть до самой смерти. Кроме того, стресс он испытывал и от судебных разбирательств с продюсером Андреем Разиным.

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