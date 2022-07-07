«Уже на грани»: Боярский выдал леденящее откровение о смерти

За последние пару лет Михаил Боярский несколько раз пугал общественность состоянием здоровья. Сначала советский «мушкетер» взволновал поклонников изможденным видом, потом ему стало плохо на вакцинации, а после он и вовсе был госпитализирован.

Все обошлось, и с больничной койки актер вернулся домой. В разговоре с журналистами 72-летний Боярский отметил, что беспокоиться за него не стоит. Артист поделился философским взглядом на жизнь.

«Я понимаю, что уже на грани. Но все-таки прожил вполне достаточно. По поводу своей жизни я уже давно не питаю никаких иллюзий. Она катится к закату», — цитирует Михаила Сергеевича издание «Откровения звезд».

Боярский продолжает борьбу с панкреатитом и тяжелой формой диабета, развившимися вследствие злоупотребления алкоголем. Все чаще, признался артист, он задумывается о смерти, но не признает эти мысли пугающими.

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