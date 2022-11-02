Подумать только, библейскую отсылку в «Укрощении строптивого» не замечали 40 лет

Название легендарного итальянского фильма отсылает к шекспировскому произведению «Укрощение строптивой». Но мало кто знает, что в картине есть еще одна любопытная находка, связанная с библейским персонажем.

Имя героя Адриано Челентано — Элиа — отсылает к ветхозаветному пророку Илии. По Священному Писанию это был человек с несгибаемым характером и крепкой верой. Лучше всего он умел ладить с животными, а с воронами, приносившими еду пророку, у Илии была особенная связь. Главным врагом ветхозаветного героя была Иезавель — супруга царя Ахава.

Персонаж Челентано тоже отлично ладил с животными, а вот с людьми, особенно женского пола, — нет. Поэтому героине Орнеллы Мути приходилось терпеть нападки и ядовитые колкости со стороны Элии. Впрочем, история этой непростой пары закончилась благополучно, а экранные отношения даже переросли в бурный роман в реальной жизни. Однако Мути и Челентано долгое время отрицали эту связь. Лишь через 25 лет актеры все-таки признались, что встречались некоторое время. Причиной разрыва их отношений стало нежелание Челентано уходить из семьи, ведь к тому моменту он уже давно был женат на актрисе Клаудии Мори.