Подальше от телеэкранов: лишившийся работы Ургант сменил профессию

44-летний Иван Ургант удивил поклонников неожиданной сменой сферы деятельности. На одной из образовательных платформ появился курс для программистов, в котором спикером заявлен шоумен. Создатели обещают, что за три часа слушатели смогут освоить все базовые знания в IT. Название у образовательного марафона прямо отсылает к телеведущему — «Вечерний „Путь в IT“ с Иваном Ургантом».

У фанатов телеведущего такой анонс вызвал недоумение, ведь ранее он не казался экспертом в области высоких технологий. В Сети предположили, что таким образом Ургант просто пытается спастись от безденежья. Еще в конце зимы шоу «Вечерний Ургант» было поставлено на паузу. И если в судьбе остальных развлекательных телепрограмм постепенно наступала ясность, то до сих пор непонятно, вернется ли Иван на место ведущего. По слухам, декорации студии уже разобрали.

Кроме того, создатели киноальманаха «Елки-9» тоже еще не раскрывали, исполнит ли там Ургант очередную главную роль. Впервые за много лет он не вел и главный фестиваль выпускников «Алые паруса». Получается, что пока все основные проекты поставлены на паузу или отменены, телеведущему ничего не остается, кроме как осваивать новые профессии.