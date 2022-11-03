Почему в СССР молодых играли «старики»: сегодня причина ужаснет

Современные зрители иногда поражаются, сравнивая возраст советских актеров и образы их героев на экранах. Например, многие пользователи Сети считали, что Наталье Фатеевой и Наталье Кустинской было больше 30 лет во время съемок в комедии «3+2». Однако, как оказалось, актрисам на тот момент исполнилось всего 28 и 24 года соответственно. А в картине «Когда наступает сентябрь» 39-летний Армен Джигарханян убедительно играл деда-ветерана.

Такому преждевременному «старению» актеров есть несколько объяснений. Во-первых, те артисты, которые снимались в фильмах 1950-60-х годов пережили страшную войну, голод и бедность, что не могло не отразиться на их внешности. Во-вторых, свое влияние оказывало и недостаточное развитие медицины. Речь идет и о косметологии, к которой прибегали лишь избранные, и о стоматологии. Если сейчас звезды в кадре демонстрируют ослепительные улыбки, то в фильмах СССР у актеров можно было заметить и желтизну зубов, и даже кариес, пишет Дзен-канал KinoBugle.ru.

Еще одним обстоятельством стала отечественная система образования. Очень немногим артистам удавалось попасть на экраны сразу после окончания театрального училища. У большинства этот путь растягивался на годы, за которые они соглашались на любые предложения. Тяжелые съемки и напряженный график приводили к тому, что актеры и актрисы начинали выглядеть старше своего реального возраста.