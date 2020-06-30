«Почему так похожа?»: дочь Мороз и Богомолова снова сравнили с мачехой Собчак

Недавно Константин Богомолов, художественный руководитель театра на Малой Бронной, опубликовал в своем микроблоге снимок своей дочери – очаровательной Анны. Девочка появилась на свет в браке с Дарьей Мороз, и сейчас ей уже целых девять лет.

Фото, очевидно, сделано на каком-то детском празднике. Аня выглядит очень счастливой. Она сидит за столом, а перед ней лежит вкусный кусочек торта.

Богомолов признался, что дочь для него – важная часть жизни. «Всегда веселая, неунывающая, темноглазая любовь моя», – написал под фото режиссер.

Фолловеры оценили милый пост от нынешнего супруга Ксении Собчак и заметили, что девочка одинаково похожа и на отца, и на мать – Дарью Мороз. Многие заявили режиссеру, что ему нужно радоваться, что девочка растет доброй, улыбчивой и позитивной. «Красивая! Позитивчик», «Классно, что веселая!», «Прелестная девочка!», «Похожа так на папу и маму!», «Прелесть!» – написали в комментариях подписчики.

Однако нашлись и те, кто сравнил Аню с Ксенией Собчак, заметив удивительное сходство малышки со своей мачехой, второй супругой Богомолова. Константин пока никаких комментариев по этому поводу не дает.