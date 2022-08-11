Побоялись показать в «Великолепном веке»: каким жутким наказаниям подвергали наложниц

Создатели сериала «Великолепный век» стремились не только рассказать правдивую историю отношений султана Сулеймана и наложницы Роксоланы, но одновременно с этим показать красивый мир загадочного Востока. И именно поэтому они предпочли упустить некоторые особенно жестокие атрибуты того времени.

Дело в том, что жизнь в гареме отличалась от показанной в сериале. Как оказалось, наложницы регулярно наказывались за малейшие проступки. И если в шоу их просто лишали ужина, то в реальности все было совсем по-другому.

Как пишет «Комсомольская правда », наложницу могли отправить в темницу на несколько дней. Иногда о девушках забывали, поэтому они заканчивали жизнь в темнице, среди крыс и в полной темноте. Также существовала весьма жестокая проверка на ложь. Когда между рабынями возникал конфликт, то слова каждой из них проверяли, посадив ее в кожаный мешок со змеями. И если спустя несколько часов девушка все еще была жива, ее мучители делали вывод, что она сказала правду.

В самых же редких случаях наложниц пытали раскаленным железом или с помощью игл под ногтями. Обычно к таким методам прибегали, если девушку подозревали в попытке покушения на султана или кого-то из его семьи.

Однако создатели все же решили не показывать большую часть жестокости того времени. Они предпочли сконцентрироваться на романтической истории, приправив ее интригами, чем и заслужили любовь фанатов по всему миру.