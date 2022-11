По ней сходили с ума подростки СССР: ахнете, увидев Саманту Фокс сегодня (фото)

В начале 80-х годов Саманта Фокс была настоящей звездой эстрады. Ее песни с легким запоминающимся мотивом за считанные дни становились абсолютными хитами. Шлягеры Nothing’s Gonna Stop Me Now и Touch Me были популярны во всем мире. Обворожительная блондинка поддерживала имидж секс-символа откровенными фотосессиями. По яркой и открытой Саманте сходили с ума все подростки СССР.

Но с годами слава певицы начала меркнуть. Она пыталась подогревать интерес к себе, например, в 1995 году приняла участие в «Евровидении» от родной Великобритании. Но былую известность Саманта уже не смогла вернуть, навсегда оставшись в статусе «ретро-певицы».

Сейчас 56-летняя исполнительница смирилась с этим званием. Она с радостью принимает участие в сборных концертах звезд 80-х и 90-х и ведет соцсети. Блондинка уже мало напоминает ту Саманту, что так любили поклонники, однако она неплохо выглядит для своего возраста. У Фокс есть собственный интернет-магазин, в котором она распродает эстрадные наряды.