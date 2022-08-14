Переезд на чужбину обернулся для Эллочки-Людоедки из «12 стульев» трагедией

Наталью Воробьеву зрители видели в одних самых популярных фильмах СССР, правда, чаще всего в эпизодических ролях. Она — и Эллочка-Людоедка в «12 стульях», и воспитательница в «Джентльменах удачи» и Лена в «Где вы, рыцари?».

Карьера актрисы шаг за шагом шла в гору, однако в один момент она исчезла с экранов. Виной тому супруг-иностранец. После первого неудачного брака с актером Сергеем Гурзо, Наталья вышла замуж за хорвата Олега Хржича. Когда его родители уехали в Югославию, Воробьева покинула СССР вслед за мужем.

Первое время она продолжала сниматься в кино, даже под своей фамилией, однако зарубежным создателям быстро надоело переозвучивать актрису и ее перестали приглашать в кино. Вернуться на родину Наталья не могла, а потому ее постигла трагедия любой артистки — крах карьеры.

Звезда не отчаялась и сменила род деятельности: выучив язык, она сперва занялась переводами, а позже и сама начала писать книги. Сегодня Воробьевой 73 года, она живет в Загребе и продолжает создавать стихи и прозу.