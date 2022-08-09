Печальный финал: чем закончилось грязное дело об ограблении вдовы Градского

В начале этого года семья Александра Градского оказалась в центре громкого скандала. Спустя всего пару месяцев после смерти мэтра его вдова Марина Коташенко заявила, что стала жертвой ограбления. По ее словам, накануне она перевезла более 100 млн рублей наличными из столичной квартиры в подмосковный особняк. А вскоре Марина попала в руки преступников: мужчины подрезали ее иномарку на дороге, забрались в ее машину и, угрожая, заставили отвезти в особняк. Там они и украли деньги, после чего Коташенко была вынуждена подвезти их до ближайшего населенного пункта.

Уже через несколько дней один из налетчиков был задержан. Уроженец Таджикистана сейчас ожидает суда, который запланирован на конец августа — к тому времени с отдыха должен вернуться адвокат вдовы Градского. Но в деле остается немало подводных камней — преступник до сих пор не раскрыл сообщников и отказался сообщать местоположение украденных миллионов.

Такие несостыковки приводят к возникновению разных версий в Сети о заказном преступлении. Источники намекают, что причастными к краже средств Градского могли быть его вдова, дети от предыдущего брака или даже прислуга, сообщает «Комсомольская правда ».