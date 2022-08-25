Открестился от сходства с Мэттом Дэймоном: ради чего Харламов готов пойти на крайние меры

Гарика Харламова окрестили в Сети человеком с лицом Мэтта Дэймона. Комик активно поддерживал сравнение с актером, которого в 2017 году ему даже предложили озвучить в фильме «Субурбикон».

Все это время интернет-пользователи продолжали активно шутить на тему поразительного сходства юмориста из России и голливудского актера. Однако теперь Харламов пошел на крайние меры и открестился от сходства с Дэймоном.

Звезда Comedy Club объявил в своих социальных сетях о старте съемок второго сезона сериала «Гусар», в котором его герой носит густые усы. Теперь актер вновь примерит на себя полюбившийся многими образ Григория Рыльского, а значит, перестанет быть похожим на своего всемирно известного коллегу.

Эту новость поклонники Гарика восприняли с восторгом. «Ну наконец-то! Заждались уже», «Класс, шикарно, вам идет быть в роли такого гусара», — гласят комментарии в Сети.