От Фила из «Бригады» не отличить: вы точно не знали о первой роли Вдовиченкова

Широкую известность Владимир Вдовиченков получил после роли в культовом сериале «Бригада» 2002 года. Он сыграл одного из друзей Саши Белого, смелого спортсмена по кличке Фил. Это успех он позже подкрепил еще одним криминальным проектом, исполнив роль Кости в драме «Бумер».

Но еще до съемок в «Бригаде» Владимир активно ходил на пробы. Он соглашался на работу в рекламе и в музыкальны клипах, а когда в 1999 году его пригласили на роль в фильм «Президент и его внучка», Вдовиченков был полон энтузиазма. Его персонаж — рядовой телохранитель — появлялся на экране всего на несколько секунд. Владимир в костюме и с пистолетом в руках будто предсказал свою дальнейшую киносудьбу и участие в остросюжетных проектах. По крайней мере, в этой роли его от Фила из «Бригады» не отличить.

Сейчас 51-летний Вдовиченков — востребованный актер, на счету которого около 80 картин. Причем он соглашается не только на работу в боевиках, но и на комедийных и романтических персонажей.