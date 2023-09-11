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Особая комната в доме Высоцкой ввела людей в ступор: такие помещения были модными в прошлом веке

11 сентября 2023 09:45
Особая комната в доме Высоцкой ввела людей в ступор: такие помещения были модными в прошлом веке

Звезда пустила прессу в святая святых.

Юлия Высоцкая с мужем Андреем Кончаловским уже несколько лет живут в собственном поместье под Москвой. Супруги приложили немало усилий, чтобы обустроить дом по собственному вкусу. Снимки из жилища, которое напоминает теремок из сказки, уже появлялись в Сети.

Но недавно телеведущая показала журналистам самую важную для себя комнату. И это вовсе не кухня. Звезда шоу «Едим дома» не мыслит своей жизни без книг, поэтому обустроила в особняке огромную библиотеку. Вид этого помещения поражает воображение — кажется, эти стеллажи, заполненные книжными томами, ушли в далекое прошлое. Сегодня многие люди предпочитают читать с телефона или планшета и носить с собой в одном гаджете тысячи произведений.

Но Высоцкая такой способ категорически отвергает. Юлия призналась, что готова тратить огромные деньги на новые книги и постоянно обновляет библиотеку. В ней есть и старинные издания, и классика, и модные новинки.

Особая комната в доме Высоцкой ввела людей в ступор: такие помещения были модными в прошлом веке
Фото: Legion-Media, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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