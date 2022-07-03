Малышева жестко предостерегла родных Шатунова: «Обязательно проверить»

Елена Малышева, известная на всю страну как ведущая телепередачи про здоровье, предостерегла детей Юры Шатунова, скончавшегося 23 июня от инфаркта, о возможных проблемах со здоровьем в будущем. Малышева выразила свои соболезнования семье певца, однако, будучи доктором медицинских наук, она прокомментировала произошедшее с Шатуновым.

Как говорит Елена, все дети, чьи родители умерли от инфаркта в возрасте до 50 лет, обязательно должны проверять свой холестерин. «В эти трудные дни у меня один совет для близких Юрия Шатунова. Обязательно проверить холестерин у детей. И обязательно очень рано начать лечение», — написала Малышева у себя в Телеграм-канале. Телеведущая предположила, что именно повышенный холестерин мог стать виновником раннего инфаркта Юрия Шатунова. Напомним, что бывшему солисту группы «Ласковый май» было всего 48 лет, он не жаловался на здоровье и готовился к большому гастрольному туру осенью.