Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Малышева жестко предостерегла родных Шатунова: «Обязательно проверить»

Малышева жестко предостерегла родных Шатунова: «Обязательно проверить»

3 июля 2022 11:51
Малышева жестко предостерегла родных Шатунова: «Обязательно проверить»

Телеведущая считает, что у детей Шатунова могут быть проблемы.

Елена Малышева, известная на всю страну как ведущая телепередачи про здоровье, предостерегла детей Юры Шатунова, скончавшегося 23 июня от инфаркта, о возможных проблемах со здоровьем в будущем. Малышева выразила свои соболезнования семье певца, однако, будучи доктором медицинских наук, она прокомментировала произошедшее с Шатуновым.

Как говорит Елена, все дети, чьи родители умерли от инфаркта в возрасте до 50 лет, обязательно должны проверять свой холестерин. «В эти трудные дни у меня один совет для близких Юрия Шатунова. Обязательно проверить холестерин у детей. И обязательно очень рано начать лечение», — написала Малышева у себя в Телеграм-канале. Телеведущая предположила, что именно повышенный холестерин мог стать виновником раннего инфаркта Юрия Шатунова. Напомним, что бывшему солисту группы «Ласковый май» было всего 48 лет, он не жаловался на здоровье и готовился к большому гастрольному туру осенью.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Related video