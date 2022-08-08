Обречены на развод: этим знакам зодиака не суждено быть вместе

Астрологи перечислили знаки, которые точно не будут счастливы вместе.

Многие считают, что для счастливого романтического союза достаточно искренних чувств партнеров друг к другу – мол, настоящая любовь преодолеет все трудности. Однако астрологи убеждены, что даже сильные чувства могут запросто остыть, когда избранники несовместимы по знаку зодиака. Они назвали зодиакальные пары, в которых противоречия станут помехой для продолжительных отношений.

Овен и Рак

Противоположности, конечно, притягиваются – но в этом случае то, что привлекло партнеров друг в друге, станет причиной расставания.

Скромный и домашний Рак поначалу увидит во взрывном Овне человека, который способен его расшевелить.

Но вскоре представители водной и огненной стихии начнут друг друга раздражать и расстанутся.

Водолей и Телец

В этой паре обе половинки отличаются завидным упрямством. Очень скоро их отношения начнут напоминать состязание "кто кого переспорит".

А поскольку идти на компромисс ни Телец, ни Водолей не хотят, им придется признать взаимное поражение и разойтись, как в море корабли.

Дева и Близнецы

Общительные Близнецы, даже находясь в отношениях, отдают приоритет друзьям и приключениям. Это вовсе не придется по вкусу Деве, которая захочет уютных семейных вечеров тет-а-тет.

Как только Близнецы начнут рваться на свободу, Дева станет люто ревновать, и вот тогда конфликтов в этой паре не избежать.

Лев и Скорпион

Представители этих знаков видят друг в друге родственную душу – оба гордые, независимые, упрямые. Однако эти же качества в итоге погубят их союз. Когда в паре начнутся размолвки, ни Скорпион, ни Лев не захотят нести за это ответственность.

Каждый будет ждать, что партнер сделает шаг к примирению, но не дождется – очень уж они самолюбивые.

Козерог и Весы

Властные Козероги считают, что в романтических отношениях роль лидера по умолчанию отводится им. Чувствительные Весы, в свою очередь, быстро поймут, что им не нравится находиться у партнера "под каблуком". Но и изменить расстановку сил в паре они не решаются.

Эти отношения иначе, как токсичными, не назовешь.

Рыбы и Стрелец

Пожалуй, эти знаки зодиака составляют самую несовместимую пару в зодиакальном круге. Стрелец жаждет независимости, Рыбы, напротив, мечтают о симбиозе с партнером. Огненный знак будет вечно ускользать, водный – догонять.