Обманули главную звезду: как Демьяненко «растоптал» Варлей на съемках «Кавказской пленницы»

Роль Шурика стала прорывной для актера Александра Демьяненко – после «Операции „Ы“» он проснулся знаменитым. Открыла серия фильмов о Шурике и других звезд – посмотрев «Кавказскую пленницу», вся страна влюбилась в Надю в исполнении молодой актрисы Натальи Варлей.

Варлей блистала в фильме, но мало кто знает, что актриса получила гонорар в разы меньше, чем у ее коллеги по съемкам.

Портал «Fishki.net» рассказал о суммах, заплаченных советскими актерами за их знаковые роли. Так, гонорар Александра Демьяненко за «Кавказскую пленницу» составил 5220 рублей, а его партнерши Натальи Варлей – всего 1129 рублей, хотя именно Варлей стала главной звездой картины.