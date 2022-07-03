Никто бы не узнал: вот как Зверев выглядел до пластических операций
По мнению поклонников, шоумен был суров.
Россияне пришли в неописуемый восторг, увидев видезапись с 27 московского городского конкурса парикмахеров, в котором в 1988 году принимал участие юный Сергей Зверев.
Даже преданные поклонники не сразу бы сумели узнать в русом молодом человеке в простой рубашке и джинсах эпатажную звезду и модного стилиста. Зверев пообщался с корреспондентом и рассказал об ожиданиях от конкурса:
«Рассчитываю только на победу».
Архивные кадры продемонстрировали в программе «Эпатаж — начала истории успеха», зрители которой не удержались от шуток. Дело в том, что Зверев настолько рьяно делал модели начес, что немало повеселил пользователей Сети:
«Это были лихие 90-е и суровые парикмахеры. Даже Зверев в то время был какой-то суровый», «После такого начеса только машинкой эти колтуны сбривать», «Бедная модель, Сергей оторвал ей голову, и она не смогла выйти на сцену».