Никто бы не узнал: вот как Зверев выглядел до пластических операций

Россияне пришли в неописуемый восторг, увидев видезапись с 27 московского городского конкурса парикмахеров, в котором в 1988 году принимал участие юный Сергей Зверев.

Даже преданные поклонники не сразу бы сумели узнать в русом молодом человеке в простой рубашке и джинсах эпатажную звезду и модного стилиста. Зверев пообщался с корреспондентом и рассказал об ожиданиях от конкурса:

«Рассчитываю только на победу».

Архивные кадры продемонстрировали в программе «Эпатаж — начала истории успеха », зрители которой не удержались от шуток. Дело в том, что Зверев настолько рьяно делал модели начес, что немало повеселил пользователей Сети: