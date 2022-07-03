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Никто бы не узнал: вот как Зверев выглядел до пластических операций

3 июля 2022 15:23
Никто бы не узнал: вот как Зверев выглядел до пластических операций

По мнению поклонников, шоумен был суров.

Россияне пришли в неописуемый восторг, увидев видезапись с 27 московского городского конкурса парикмахеров, в котором в 1988 году принимал участие юный Сергей Зверев.

Даже преданные поклонники не сразу бы сумели узнать в русом молодом человеке в простой рубашке и джинсах эпатажную звезду и модного стилиста. Зверев пообщался с корреспондентом и рассказал об ожиданиях от конкурса:

«Рассчитываю только на победу».

Архивные кадры продемонстрировали в программе «Эпатаж — начала истории успеха», зрители которой не удержались от шуток. Дело в том, что Зверев настолько рьяно делал модели начес, что немало повеселил пользователей Сети:

«Это были лихие 90-е и суровые парикмахеры. Даже Зверев в то время был какой-то суровый», «После такого начеса только машинкой эти колтуны сбривать», «Бедная модель, Сергей оторвал ей голову, и она не смогла выйти на сцену».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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