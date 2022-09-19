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Никогда не угадаете, с какого героя популярного боевика срисовали Аладдина

19 сентября 2022 18:15
Никогда не угадаете, с какого героя популярного боевика срисовали Аладдина

Создатели вдохновлялись образом известного актера.

В этом году мультфильму «Аладдин» исполнилось уже 30 лет. Но и теперь анимационную картину с удовольствием смотрят и пересматривают миллионы маленьких зрителей. История отважного и смекалистого простака, который притворяется богатым женихом, чтобы посвататься к дочери султана, и сейчас кажется невероятно современной.

Как выяснилось, создатели образа главного героя вдохновлялись персонажем популярного боевика. Густые и темные брови, лукавая улыбка и даже форма носа — все эти черты лица были взяты у лейтенанта Пита Митчелла, которого в фильме 1986 года «Лучший стрелок» сыграл молодой Том Круз. Его харизму и попытались перенести в мультфильм художники-аниматоры. Никогда не угадаете, с какого героя популярного боевика срисовали Аладдина

Причем сначала создатели ориентировались на Майкла Джея Фокса из трилогии «Назад в будущее», однако решили, что Круз куда больше подходит облику сказочного принца. Приглашенный танцор воплотил движения Аладдина, которые смогли зарисовать художники: вот почему герой в мультфильме постоянно активно двигается и не стоит на одном месте.

Фото: Кадры из мультфильма «Аладдин» (1992), «Лучший стрелок» (1986)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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