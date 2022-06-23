«Никогда не будешь играть»: правда о «черных» актерских списках вышла наружу
Александр Носик рассказал, как столкнулся со сложностями в профессии.
В середине «нулевых» после появления в сериале «Возвращение Мухтара» Александр Носик оказался на пике популярности. Но уже через пару лет он буквально пропал с экранов ТВ. Как выяснилось, актер попал в те самые «черные» списки актеров, которых не брали на съемки. Правду о том, как он в них оказался, Носик рассказал в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».
По его словам, всему виной стал популярный полицейский сериал. Александр фактически был заложником своего образа. Именно поэтому перед съемками третьего сезона он поставил создателям условие: либо поднять ему гонорар, так как из-за сериала он на ближайшие годы останется без других ролей, либо развивать образ его персонажа в более интересном материале. После отказа Носик потерял работу в проекте.
По мнению актера, продюсеры и создатели «Возвращения Мухтара» приложили немало сил, чтобы его не утверждали на новые роли и вовсе не звали на пробы. Теперь Носик считает, что очень трудно сохранять верность актерской профессии, так как она слишком зависит от внешних обстоятельств.
«Никогда не будешь играть то, что ты хочешь», — посетовал актер.