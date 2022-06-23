«Никогда не будешь играть»: правда о «черных» актерских списках вышла наружу

В середине «нулевых» после появления в сериале «Возвращение Мухтара» Александр Носик оказался на пике популярности. Но уже через пару лет он буквально пропал с экранов ТВ. Как выяснилось, актер попал в те самые «черные» списки актеров, которых не брали на съемки. Правду о том, как он в них оказался, Носик рассказал в YouTube-шоу «Откройте, Давид! ».

По его словам, всему виной стал популярный полицейский сериал. Александр фактически был заложником своего образа. Именно поэтому перед съемками третьего сезона он поставил создателям условие: либо поднять ему гонорар, так как из-за сериала он на ближайшие годы останется без других ролей, либо развивать образ его персонажа в более интересном материале. После отказа Носик потерял работу в проекте.

По мнению актера, продюсеры и создатели «Возвращения Мухтара» приложили немало сил, чтобы его не утверждали на новые роли и вовсе не звали на пробы. Теперь Носик считает, что очень трудно сохранять верность актерской профессии, так как она слишком зависит от внешних обстоятельств.