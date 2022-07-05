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Ни креста, ни холмика: россияне пришли в ужас при виде могилы Крачковской

5 июля 2022 12:10
Ни креста, ни холмика: россияне пришли в ужас при виде могилы Крачковской

Родственники забросили место упокоения заслуженной артистки страны.

Пользователи соцсетей пришли в ужас при виде могилы Натальи Крачковской, скончавшейся 6 лет назад. На кладбище ее место упокоения никак не выдает того, что здесь похоронена заслуженная артистка страны и звезда советского кино. На могиле больше нет холмика, ровная площадка засыпана щебнем. Крест или памятник у Крачковской тоже отсутствуют— ее фамилия значится лишь на скромной табличке. Даже снимка актрисы на могиле нет. По информации Telegram-канала «Бабка на лавке», за могилой актрисы не присматривают ее родственники.

«О Наталье Крачковской почти забыли», — сообщается в Telegram.

У Крачковской оставались сын и внук, которым она завещала свое имущество. Подписчики канала подчеркнули, что такое отношение семьи к памяти актрисы просто кощунственно.

«Это ужасно, конечно», «Надеюсь, найдутся добрые люди и соберут ей на памятник», — написали комментаторы.

Напомним, Крачковская умерла в 2016 году от инфаркта. В прошлом году рядом с ней был перезахоронен ее муж Владимир, скончавшийся в 1988 году.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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