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Невероятно красивы и правильно воспитаны: россиян восхитили взрослые внуки Меньшова

5 ноября 2022 20:45
Невероятно красивы и правильно воспитаны: россиян восхитили взрослые внуки Меньшова

Вся семья в сборе.

У актрисы Юлии Меньшовой уже взрослые дети: внукам легендарного Владимира Меньшова Андрею и Таисии уже 24 и 19 лет.

Андрей и Таисия не частые гости светских мероприятий – родители воспитывали их так, чтобы звездные отпрыски не выделялись среди сверстников. Таисия едва успела окончить школу, а вот ее старший брат активно работает в озвучке фильмов и мультфильмов – его голос можно услышать в «Смурфиках».

Меньшова редко показывает повзрослевших детей в соцсетях, однако сделала исключение для семейного фото с мамой, мужем и своими наследниками.

«Благородная, воспитанная и достойная семья!», «Как внучка похожа на бабушку», «Красивое и дружное семейство!», «Чудесная семья!», «Очень хорошая семья!», – писали восхищенные поклонники.

Невероятно красивы и правильно воспитаны: россиян восхитили взрослые внуки Меньшова
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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