Невероятно красивы и правильно воспитаны: россиян восхитили взрослые внуки Меньшова

У актрисы Юлии Меньшовой уже взрослые дети: внукам легендарного Владимира Меньшова Андрею и Таисии уже 24 и 19 лет.

Андрей и Таисия не частые гости светских мероприятий – родители воспитывали их так, чтобы звездные отпрыски не выделялись среди сверстников. Таисия едва успела окончить школу, а вот ее старший брат активно работает в озвучке фильмов и мультфильмов – его голос можно услышать в «Смурфиках».

Меньшова редко показывает повзрослевших детей в соцсетях, однако сделала исключение для семейного фото с мамой, мужем и своими наследниками.