Не узнали даже фанаты: как теперь выглядит милый пухляш Перепечко из «Кадетства»

Павел Бессонов, сыгравший кадета Степана Перепечко, стал одним из самых узнаваемых телегероев начала нулевых. Актер принял участие в трех сезонах проекта, и многие поклонники были уверены, что «Кадетство» даст старт его профессиональной карьере, однако жизнь знаменитости сложилась совершенно иначе.

Как оказалось, после участия в сериале артисту удалось встретить свою любовь. Бессонов начал встречаться с девушкой по имени Зинаида, а после женился на ней, однако в 2015 году пара разошлась. Разрыв весьма тяжело повлиял на артиста, который из-за стресса начал стремительно худеть. В итоге Бессонов сбросил 40 килограммов и смог справиться со своими проблемами только благодаря психологу.

При этом Бессонов полностью отказался от актерской работы. Судя по социальным сетям , теперь он занимается городской политикой. Артист облагораживает московский район Очаково-Матвеевское. Как признаются фанаты, они далеко не всегда узнают в молодом политике героя своей юности Степана Перепечко — настолько он изменился за прошедшие годы.