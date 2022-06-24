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Не успел: вскрылась правда о последних планах Шатунова

24 июня 2022 14:50
Не успел: вскрылась правда о последних планах Шатунова

Певец собирался навестить детей в Германии.

Смерть 48-летнего Юрия Шатунова наступила так неожиданно, что в нее до сих пор не могут поверить его близкие друзья и поклонники. Он активно вел соцсети, созванивался с друзьями и не жаловался на здоровье. Инфаркт у певца тоже случился в компании друзей, на подмосковной даче одного из них. Исполнитель почувствовал тяжесть в сердце, и его доставили к врачам. Но медики не смогли помочь Шатунову — он скоропостижно скончался.

Накануне, 20 июня, он еще выступал на сцене. В последние годы карьера певца снова пошла в гору: только за последние пару месяцев Юрий дал около 16 выступлений для зрителей. Из-за насыщенного рабочего графика он отодвигал другие планы. Шатунов уже давно собирался в Германию, где живет его семья — жена Светлана и дети Дэннис и Эстелла. Любое свободное время артист проводил с ними. Очередная поездка должна была состояться на днях. Но его последние планы не сбылись, повидать детей Юрий так и не успел.

Как сообщает «СтарХит», сейчас вдова и дети Шатунова собираются приехать в Москву. Ранее предполагалось, что Светлана не сможет присутствовать на публичном прощании с мужем из-за своего тяжелого состояния.

Фото: Komsomolskaya Pravda/East News
Елена Королева
Елена Королева
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