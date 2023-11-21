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Не тот, кем кажется: правда о Райкине заставила Гундареву краснеть и извиняться

21 ноября 2023 06:45
Не тот, кем кажется: правда о Райкине заставила Гундареву краснеть и извиняться

Актрисе пришлось забыть старые обиды.

Наталья Гундарева была одной из наиболее ярких и известных советских актрис. Роль в музыкальной комедии «Труффальдино из Бергамо» стала очередным достижением в карьере знаменитости. Однако атмосферу на съемочной площадке нельзя было назвать здоровой: артистку раздражал ее партнер Константин Райкин.

В 70-е многие с подозрением относились к будущей звезде. В Райкине видели лишь наследника народного артиста СССР и «блатного». Гундарева предполагала, что будет играть с Виктором Павловым, однако ей пришлось отыгрывать сцены вместе с этой «выскочкой» и «бездарностью». Однако вскоре красавица взяла свои слова обратно.

Когда актриса посмотрела отснятый материал, она поняла, почему Труффальдино сыграл именно Константин Райкин. Молодой артист был невероятно органичен в кадре и мастерски справлялся со сценами. Со временем конфликт сошел на нет, и актеры по достоинству оценили друг друга.

Фото: Кадры из фильма «Труфальдино из Бергамо» (1976)
Алла Новикова
Алла Новикова
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