Не поверите, кто на самом деле распоряжается баснословным богатством Маслякова

Александр Масляков сколотил немалое состояние благодаря КВН. Ведущий считает себя создателем уникального проекта, приносящего ему огромные деньги. В частности, речь идет о сумме, которая составляет около 3,5 млн долларов в год. Вот только распоряжаться богатством самостоятельно у знаменитости не получается.

Как оказалось, осенью 2014 года Масляков учредил вместе с сыном Александром ООО под названием «Дом КВН». Его генеральным директором была назначена сноха Александра Васильевича — Ангелина.

Как пишет портал «Экспресс газета », та быстро проявила деловую хватку и сдала помещение компании театру «Сатирикон», обогатившись при этом на 86,5 млн рублей. Поэтому напрашивается вывод о том, что именно жена Александра Александровича распоряжается главными активами семейства Масляковых.