Не поверите, какое прозвище Елизавете II дал муж: смеялись все во дворце

Елизавета II и принц Филипп прожили вместе 74 года. Британские журналисты и работники Букингемского дворца и Виндзорского замка говорили, что пара удивительным образом дополняла друг друга. Обаятельный Филипп нежно ухаживал за супругой, смягчал ее строгость и мог всегда развеселить. Только с ним Елизавета II позволяла себе быть беззащитной и слабой.

Принц открыто именовал супругу забавными прозвищами, не стесняясь посторонних. Одним из любимых словечек было милое Капустка. Это слово произошло от производного французского ласкового выражения Mon petit chou при дословном переводе на английский. Услышав такое обращение от мужа, королева сразу же прятала хмурый вид и расцветала улыбкой, чем забавляла работников замка.

Эта идиллия продолжалась до апреля 2021 года, когда Филипп скончался. После смерти супруга Елизавета II с трудом переживала обрушившееся на нее одиночество. Она даже переехала в Виндзор, чтобы быть подальше от интерьеров дворца, где умер ее муж.