Не поверите, как выглядит жена доктора Хауса: россиянки онемеют от удивления

Мировая популярность к Хью Лори пришла после съемок в сериале «Доктор Хаус». Актер блистательно воплотил на экране талантливого врача с отвратительным характером — безжалостного социофоба-скептика, зависимого от болеутоляющего. Сериал с успехом шел на экранах с 2004 по 2012 годы. И все это время англичанину приходилось жить вдали от любимой семьи, оставшейся в Британии.

На заре отношений с женой Лори и не подозревал, каким крепким окажется их брак. Роман с театральным администратором Джо Грин он закрутил, когда состоял в отношениях с другой девушкой. Джо, узнав правду, расстроились, но не подала виду — продолжала общаться с Хью и приглашала его во все значимые проекты. В благодарность актер отводил ее пообедать. Невысокая брюнетка с короткой стрижкой искренне смеялась над всеми шутками Лори, чем постепенно завоевала его сердце. В 1988 году они поженились, а затем в семье появилось трое детей.

В их союзе не обошлось и без испытаний. В 1998 году, пока жена была сосредоточена на заботе о маленьких детях, Хью закрутил роман с эффектным режиссером Одри Кук. Джо вскоре узнала об интрижке мужа из газет, а актер, мучимый совестью, подтвердил слухи. Интересно, но в отношениях с шикарной постановщицей, он скучал по своей неприметной хохотушке-жене. Грин нашла в себе силы простить мужа и не стала разрушать их брак. Они и по сей день живут вместе.