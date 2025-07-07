Создатель «Мастера и Маргариты» у руля, различие с книгой, новое название: первые подробности продолжения «Волшебника Изумрудного города»

Шоураннеры до сих пор не ответили на один из важнейших вопросов.

Волшебная дорога из желтого кирпича снова зовет — съемки сиквела «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный», изначально носившего подзаголовок «Злая ведьма», официально стартовали! И в касте проекта наметилось серьезное пополнение на всех уровнях.

Постановщиком вновь выступает Игорь Волошин, а вот над сценарием теперь трудится Роман Кантор («Серебряные коньки», «Мастер и Маргарита» Локшина) в паре с Сергеем Козиным («Ненормальный»). Состав авторов расширился, а значит, заветный Изумрудный город принесет немало сюрпризов — и уже известно об одном из них.

В продолжении появятся Кивуны. Если в оригинальной сказке Александра Волкова жили Жевуны, Мигуны и Болтуны, то теперь к ним добавились загадочные Кивуны. Кто они такие и чем займутся — пока секрет. Но понятно, что они будут… кивать. Также известно, что для массовки приглашают ухоженных мужчин и женщин с приятной внешностью, готовых облачиться в новые волшебные костюмы и стать частью обновленного города.

Конечно, зрителей ждет встреча и с полюбившимися героями: Элли (Катя Червова), Тотошкой (джек-рассел-терьер Уджер — его голосом снова заговорит Денис Власенко), Страшилой, Дровосеком, Трусливым Львом. К касту вернутся Юрий Колокольников, Светлана Ходченкова, Артур Ваха и Дмитрий Чеботарев. А вот новые лица — Никита Тарасов и Игорь Грабузов — сыграют Дин Гиора и Фарамантa. Осталось лишь узнать, кто станет Гудвином!

После успеха первой части — «Дорога из желтого кирпича» собрала больше 3,3 млрд рублей — вторую часть явно ждут с нетерпением. Съемки пройдут в Москве, Подмосковье и Казахстане и продлятся до конца августа, а вот премьера еще нескоро — лишь 1 января 2027 года.

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