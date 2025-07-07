Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Создатель «Мастера и Маргариты» у руля, различие с книгой, новое название: первые подробности продолжения «Волшебника Изумрудного города»

Создатель «Мастера и Маргариты» у руля, различие с книгой, новое название: первые подробности продолжения «Волшебника Изумрудного города»

7 июля 2025 21:01
Создатель «Мастера и Маргариты» у руля, различие с книгой, новое название: первые подробности продолжения «Волшебника Изумрудного города»

Шоураннеры до сих пор не ответили на один из важнейших вопросов.

Волшебная дорога из желтого кирпича снова зовет — съемки сиквела «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный», изначально носившего подзаголовок «Злая ведьма», официально стартовали! И в касте проекта наметилось серьезное пополнение на всех уровнях.

Постановщиком вновь выступает Игорь Волошин, а вот над сценарием теперь трудится Роман Кантор («Серебряные коньки», «Мастер и Маргарита» Локшина) в паре с Сергеем Козиным («Ненормальный»). Состав авторов расширился, а значит, заветный Изумрудный город принесет немало сюрпризов — и уже известно об одном из них.

В продолжении появятся Кивуны. Если в оригинальной сказке Александра Волкова жили Жевуны, Мигуны и Болтуны, то теперь к ним добавились загадочные Кивуны. Кто они такие и чем займутся — пока секрет. Но понятно, что они будут… кивать. Также известно, что для массовки приглашают ухоженных мужчин и женщин с приятной внешностью, готовых облачиться в новые волшебные костюмы и стать частью обновленного города.

Конечно, зрителей ждет встреча и с полюбившимися героями: Элли (Катя Червова), Тотошкой (джек-рассел-терьер Уджер — его голосом снова заговорит Денис Власенко), Страшилой, Дровосеком, Трусливым Львом. К касту вернутся Юрий Колокольников, Светлана Ходченкова, Артур Ваха и Дмитрий Чеботарев. А вот новые лица — Никита Тарасов и Игорь Грабузов — сыграют Дин Гиора и Фарамантa. Осталось лишь узнать, кто станет Гудвином!

После успеха первой части — «Дорога из желтого кирпича» собрала больше 3,3 млрд рублей — вторую часть явно ждут с нетерпением. Съемки пройдут в Москве, Подмосковье и Казахстане и продлятся до конца августа, а вот премьера еще нескоро — лишь 1 января 2027 года.

Ранее мы также писали: Российский ответ Голливуду: «Волшебника Изумрудного города» отправится в иностранные кинотеатры

Фото: Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте Читать дальше 23 июля 2025
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека «Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека Читать дальше 22 июля 2025
Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя» Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя» Читать дальше 22 июля 2025
«Ни славы, ни благодарности»: лишь один фильм с Васильевым показывали в Каннах — и на «Невского» он максимально не похож «Ни славы, ни благодарности»: лишь один фильм с Васильевым показывали в Каннах — и на «Невского» он максимально не похож Читать дальше 21 июля 2025
«Покончим с этим, детка»: новые монстры, ожившая Макс, Хоукинс в огне — разбираем первый трейлер финала «Очень странных дел» «Покончим с этим, детка»: новые монстры, ожившая Макс, Хоукинс в огне — разбираем первый трейлер финала «Очень странных дел» Читать дальше 20 июля 2025
Уверены, что все знаете про Евгения Цыганова? Тогда решить наш тест для вас — раз плюнуть Уверены, что все знаете про Евгения Цыганова? Тогда решить наш тест для вас — раз плюнуть Читать дальше 19 июля 2025
Не жмет: угадайте кино или сериал по одной лишь короне (тест) Не жмет: угадайте кино или сериал по одной лишь короне (тест) Читать дальше 19 июля 2025
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше