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Брэд Питт и Том Круз могли сыграть в «Форд против Феррари» — фильм «потопило» решение Круза

7 июля 2025 20:32
Том Круз и Брэд Питт

Теперь актер, судя по всему, может вместе с коллегой по цеху сыграть в сиквеле «F1».

Пока новый суперхит мирового кинопроката «F1» бьет все рекорды, Брэд Питт не теряет надежды воссоединиться на съемочной площадке с давним коллегой Томом Крузом — и таким образом получить фильм, который вместе они так и не сняли.

Еще в далеком 1994 году актеры сыграли в «Интервью с вампиром», а недавно Круз пришел поддержать друга на лондонской премьере «F1» в июне. Вскоре после этого создатели фильма заговорили о потенциальном сиквеле, и Питт, кажется, знает, кого пригласить на одну из главных ролей — особенно учитывая то, что теперь желание Круза уж точно может быть исполнено.

Том Круз отказался от роли в более ранней версии «Форда против Феррари» — из-за этого фильм так и не сняли

Об этом недавно рассказал сам Брэд Питт в ходе пресс-тура «F1» — по его словам, режиссер картины Джозеф Косински когда-то хотел снять свою собственную версию «Форда против Феррари», а на главные роли рассматривались Питт и Круз. Несмотря на амбициозность проекта, далеко не все пошли Косински навстречу — к примеру, студии отказывались выделять большой бюджет на спортивную драму.

Кроме того, вскоре после этого от роли отказался и Том Круз, сославшись на то, что в фильме ему не придется часто сидеть за рулем гоночной машины — как объяснил Питт, оба они хотели получить именно такой опыт. В результате снимать «Форда против Феррари» Косински так и не стал — зато фильм снял Джеймс Мэнголд, а главные роли сыграли Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон.

Том Круз все еще может появиться в сиквеле «F1»

Кадр из фильма «F1»

Хотя поклонники актеров уж точно расстроились от того, что так и не увидели их обоих в еще одном фильме, пока не все потеряно — к примеру, Питт не теряет надежды на то, что его друг и коллега получит роль в очень даже возможном продолжении хитовой спортивной драмы. По словам Питта, он пока и сам не знает, как все это будет выглядеть, но сделает все возможное, чтобы его задумка стала реальностью.

Сейчас же актер просто наслаждается грандиозным успехом «F1» в кинопрокате — спустя чуть больше недели после премьеры картина собрала почти 300 миллионов долларов при бюджете в около 200 миллионов.

Кстати, уже сейчас «F1» приближается к прочному месту в пятерке лучших гоночных фильмов всех времен — о тех, кто уже в этом списке, можно почитать здесь.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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