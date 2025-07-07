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Фанаты культовой книги вряд ли будут в восторге: в производство запущен сериал по «Пролетая над гнездом кукушки», но сюжет... выдумают

7 июля 2025 22:00
Фанаты культовой книги вряд ли будут в восторге: в производство запущен сериал по «Пролетая над гнездом кукушки», но сюжет... выдумают

Вдова Кена Кизи уже дала согласие на производство спиноффа.

Похоже, Голливуд решил снова отправиться в стены печально известной психиатрической клиники. В разработке — новый сериал, основанный на культовом романе Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Однако есть нюанс: сценарий будет полностью оригинальным, а не экранизацией книги. И это уже вызывает тревогу у поклонников литературной классики.

О запуске проекта рассказал продюсер Пол Зенц — племянник Сола Зенца, который работал над оскароносной экранизацией Милоша Формана 1975 года. По его словам, в центре внимания первого сезона окажется Вождь Бромден — загадочный персонаж, от лица которого ведётся повествование в оригинальном романе, но который был отодвинут на второй план в фильме. Сериал покажет, что происходит с Вождём после его побега из лечебницы.

Рискованная идея или шанс раскрыть недосказанное?

Фанаты культовой книги вряд ли будут в восторге: в производство запущен сериал по «Пролетая над гнездом кукушки», но сюжет... выдумают

Интересно, что сам Кен Кизи в своё время отрёкся от фильма Формана, именно потому, что режиссёр отказался от авторской точки зрения Бромдена. Новый сериал, возможно, станет попыткой восстановить справедливость — но делает это весьма вольно.

Пока неизвестно, кто будет работать над сценарием, кто сыграет главные роли и какая студия займётся производством. Однако сам факт, что создатели пошли по пути вымышленных событий, вызывает у поклонников книги определённую настороженность. Всё-таки оригинал — это не просто драма, а мощная метафора, и любое продолжение потребует деликатного подхода.

Ждём подробностей и надеемся, что сериалу удастся не только вернуть интерес к классике, но и сохранить уважение к её духу.

А здесь мы писали про пять новых экранизаций по Стивену Кингу.

Фото: Кадры из фильма «Пролетая над гнездом кукушки» (1975)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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