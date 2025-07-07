7 июля — день смерти Дойля: подготовили 6 сложных вопросов об экранизациях книг о Шерлоке (тест)

Он знает, что вы ели на завтрак и с кем переписывались ночью, просто взглянув на ваш воротник. Он был героем немого кино, советского телевидения, голливудских блокбастеров и японского аниме.

Шерлок Холмс — не просто литературный персонаж, а глобальный феномен, который пережил десятки перевоплощений. У каждого зрителя — свой Холмс. Для кого-то — это Ливанов с мягкой иронией, для кого-то — Кембербэтч в пальто с воротником, а для кого-то — Дауни-младший, настоящий боксер.

Но знаете ли вы, кто из актёров играл Холмса чаще всех? Или в какой экранизации Ватсон оказался женщиной? А кто из великих детективов родился в один день с английским коллегой?

В день памяти Артура Конана Дойля подготовили для вас тест не только на эрудицию, но и на зрительскую память. Вспомните факты, кадры и неожиданные подробности. Настоящие поклонники дедукции — вперёд. Остальным придётся несладко.

«Изучил Конан Дойля от корки до корки»: без Ливанова и Камбербэтча в топ-2 — нейросеть вычислила лучшего Шерлока в истории кино.