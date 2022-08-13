Не поверите, как теперь выглядит Дубовицкая: даже фанаты «Аншлага» не узнают

С тех пор как успех «Аншлага» пошел на убыль, Регина Дубовицкая все реже оказывается перед объективами фотокамер. Однако когда это все же происходит, поклонники не могут сдержать пораженных вздохов.

За последние годы артистка изменилась до неузнаваемости, и дело тут, как подозревают россияне, вовсе не в возрасте. Регина Игоревна резко похудела, из-за чего изменились даже черты ее лица. Знакомые с юмористкой сообщали, что она ходит в старой одежде и плохо следит за гигиеной.

В прессе тут же появились слухи о смертельной болезни звезды, которые Дубовицкая поспешила развеять. По ее словам, она просто придерживается диеты: кофе без сахара с двумя кусочками черного хлеба, а на обед пол литра обезжиренного кефира. В итоге за две недели — минус пять килограммов.

Поклонники Дубовицкой виновниками ее состояния посчитали родственников: