Не поверите, что парень нашел в еде из ресторана: это поражает воображение (фото)

Люди приходят в ресторан, ожидая получить хорошее обслуживание и, конечно, они хотят насладиться вкусными блюдами. Поэтому когда в своих тарелках гости видят то, чего там быть не должно, они нередко устраивают скандалы. Но иногда эти находки слишком удивительны.

Так, пользователь Сети поделился снимком того, что обнаружил в своих устрицах. На фотографии видна небольшая жемчужина, чей размер меньше монеты номиналом в 1 цент. Однако, увидев такое в своем ужине, любой человек точно будет озадачен следующее несколько минут.

Кажется, что красивая драгоценность — это настоящий подарок для гостей ресторана. И вместе с тем этот светлый камень может по неосторожности попасть в дыхательные пути, что, несомненно, несет угрозу для жизни человека. Впрочем, пользователи Сети не стали возмущаться такой находке.