Не отпускает мужа от себя ни на час: Макеева раскрыла секрет удачного брака

Анастасия Макеева и Роман Мальков стали мужем и женой в мае прошлого года. Как регулярно рассказывает артистка в социальных сетях и в интервью, она очень счастлива со своим избранником, встречу с которым считает настоящим подарком судьбы. Как оказалось, именно о таких отношениях и мечтала знаменитость.

По словам Макеевой, она старается никогда не расставаться с Романом. Актриса уверена, что в семье все должны быть вместе, поэтому супруг ездит с ней на гастроли и поддерживает ее. Как уверена Анастасия, если люди долго не общаются, то становятся друг другу чужими.

«Я встретила мужчину, который стал моей опорой и поддержкой, а я его окружила лаской и заботой. У меня нет необходимости расставаться с мужем», — рассказывает артистка в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Также Макеева отмечает, что Мальков с недавнего времени стал еще и ее директором. Якобы это сложилось «само собой» и стало вполне естественным продолжением их отношений и заботы друг о друге.